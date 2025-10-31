Novellino sul Milan: "Un rinforzo in attacco a gennaio? Non prenderei un’altra punta, devono insistere su Gimenez"

In merito alle difficoltà degli attaccanti del Milan e del possibile arrivo di nuovi rinforzi a gennaio, l'ex rossonero Walter Novellino ha dichiarato ai microfoni di Tuttosport: "Non prenderei un’altra punta. Secondo me il Milan farebbe bene e deve continuare a insistere su Gimenez. Vero che è ancora a secco in campionato, ma le sue prestazioni spesso sono state positive: gli è mancata solo la finalizzazione.

Ha messo in difficoltà spesso le difese avversarie, facendo i movimenti giusti in area di rigore. Sono convinto che non appena si sbloccherà, Gimenez inizierà a segnare come ci si aspettava. Le qualità non gli mancano: ha solo bisogno di trovare un gol per svoltare".

