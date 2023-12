Il Milan e il problema degli infortuni. Tassotti: "Un allenatore deve avere la forza di far riposare chi è stanco, ma non è facile"

Il problema degli infortuni sta tormentando e condizionato pesantemente la stagione del Milan di Stefano Pioli. In casa rossonera si sta cercando una soluzione perchè altrimenti sarà davvero difficile essere competitivi fino alla fine per grandi obiettivi come lo scudetto. Da inizio stagione ad oggi sono già 25 gli infortuni che hanno colpito i giocatori del Diavolo, un numero davvero spaventoso.

In merito a questo tema, un grande ex rossonero come Mauro Tassotti ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Se il problema infortuni si risolvere allenandosi di più? Di più è difficile, tra una partita e l’altra non c’è tempo. Un allenatore deve avere la forza di far riposare chi è stanco ma non è facile, vi assicuro. Poteva capitare che MilanLab ci segnalasse il rischio infortuni di Kakà, Maldini, Nesta o un altro campione ma... se quella domenica c’è il derby, oppure Milan-Juve, che fai?".