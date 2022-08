Il Milan incrocia Thiago Silva: i numeri del brasiliano con la maglia rossonera

MilanNews.it

Il Milan e Thiago Silva si incontreranno di nuovo, per la prima volta dall'addio nell'estate del 2012. Il centrale brasiliano, che è rimasto molto legato ai rossoneri, giocherà per la prima volta contro il suo passato nei prossimi gironi di Champions League dove Milan e Chelsea, l'attuale squadra di Thiago, sono stati sorteggiati insieme. Thiago Silva ha giocato tre stagioni con la maglia rossonera vincendo uno Scudetto. Ha giocato 119 partite in cui ha segnato 6 gol e fornito 2 assist, ma soprattutto prestazioni difensive di grandissimo livello.