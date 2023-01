Il Monza batte la Juve, Palladino: "Galliani mi ha regalato la sua cravatta"

MilanNews.it

Il Monza di Raffaele Palladino ha battuto la Juventus a domicilio per 2-0, dopo aver sconfitto i bianconeri anche nella gara di andata. L'allenatore dei brianzoli ha rivelato nelle conferenza post gara: "C’è entusiasmo, felicità. C’è tutto, a fine partita Galliani quasi piangeva. Ancora non ho sentito Berlusconi, nello spogliatoio è stata fatta una festa ma è giusto perché è qualcosa di incredibile. Galliani mi ha regalato la sua cravatta, prima della partita gli ho fatto i complimenti per la cravatta e mi ha detto che qualora avessimo fatto risultato me l’avrebbe regalata. Sarà un bellissimo ricordo per me”.