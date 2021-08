Il Wolfsburg vince, ma Van Bommel pasticcia con i cambi e ora rischia la sconfitta a tavolino

Parte malissimo l'avventura di Mark van Bommel sulla panchina del Wolfsburg. Nel corso della partita di DFB-Pokal giocata ieri contro il Preussen Munster e vinta per 3-1 ai supplementari, il tecnico olandese ha sostituito in corso d'opera ben 6 giocatori (tre nei 90' e altrettanti nell'extra time), uno in più di quelli concessi dal regolamento. Un errore che costerà certamente caro: si attendono comunicazioni in merito dalla Federcalcio ma non sembrano esserci dubbi sulla sconfitta a tavolino e conseguente eliminazione dal torneo. 44 anni, Van Bommel è tornato ad allenare dopo l'addio alla panchina del PSV nel dicembre 2019.