Incocciati: "Chi gioca nel Milan deve cercare di fare la differenza e non il compitino"

Il derby di sabato sera ha lasciato profondi dubbi sulla consistenza e il valore del Milan. Poche idee e scarsa convinzione: ora ai rossoneri serve una svolta, con Giampaolo chiamato a breve a far decollare la squadra: "Il match di due giorni fa - dice Beppe Incocciati a TMW - ha evidenziato le differenze in campo tra le due formazioni, a livello di concentrazione e organizzazione. I nerazzurri hanno un gioco corale, il Milan prova a basarsi sui singoli, sugli elementi di spicco come Suso. L'Inter è più organica, tutti lavorano sapendo cosa fare. Il Milan di oggi è alla ricerca di sincronismi, per ora non sono produttivi"

I dubbi sul sistema di gioco hanno condizionato i giocatori?

"Sono numeri e basta. Chi gioca nel Milan ha certamente avuto a che fare con vari sistemi di gioco. conta ciò che il singolo mette in campo. E' il giocatore che fa il sistema di gioco. E al Milan i giocatori devono capire questo e di poter indossare quella gloriosa maglia. Quando hai la casacca rossonera devi cercare di fare la differenza e non il compitino, serve essere incisivi e forti".

Da Giampaolo cosa si aspetta adesso?

"C'è da recuperare dopo il derby, può lasciare uno strascico ma bisogna metterselo dietro le spalle. Ora bisogna correre".

Quando vedremo un Milan all'altezza della situazione?

"I rossoneri devono arrivare in Europa sperando di entrare in Champions. Vedremo quali saranno i paletti dal fair play finanziario ma il Milan non può pensare di vincere senza investire le cifre necessarie per arrivare a grandi campioni".