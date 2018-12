Incocciati: "Chi gioca nel Milan deve essere bravo anche quando c'è da tirare fuori gli attributi"

Giuseppe Incocciati, ex giocatore rossonero, è intervenuto a Radio Sportiva e sul Milan ha dichiarato: "Non è semplice giocare in un clima ostile come quello di San Siro, evidentemente si pecca anche un po' di carattere: chi gioca nel Milan deve essere bravo non solo quando le cose vanno bene ma anche quando c'è da tirare fuori gli attributi".