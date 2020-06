Incocciati: "Pioli sta dimostrando di essere un grande professionista"

Giuseppe Incocciati ha parlato dei temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Roma, partita bruttissima contro il Milan. Ci sono delle responsabilità del tecnico o più della società?

"La condizione atletica oggi è importantissima. Un conto è far lavorare giovani e ragazzi dell'Atalanta, un conto è alzare i ritmi quando ti trovi in squadre come Roma o Inter. L'ambiente di Roma non è così spumeggiante da anni, forse c'è troppa democrazia. Oggi l'Atalanta ha meno qualità ma più voglia di fare rispetto ai giallorossi. La situazione esterna di sicuro la sentono i giocatori".

Pioli e Gattuso, chi sta incidendo di più?

"Entrambi stanno facendo il massimo. Uno sembra però che sia ormai fuori, e mi riferisco del tecnico del Milan. Se lo merita? Un allenatore è addestrato a certe problematiche, sa che è un uomo solo e che deve tenere la calma nei momenti difficili. Non deve farsi prendere da facili rivendicazioni. Pioli sta facendo un grande lavoro e sta dimostrando di essere un grande professionista. Gattuso ha salvato la barca e ha ridato entusiasmo al gruppo, risolvendo degli equivoci tattici che c'erano prima".