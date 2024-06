Inter, Calhanoglu finisce nel mirino del Bayern Monaco:

Nuovo nome per il centrocampo del Bayern Monaco, alle prese con una vera e propria rivoluzione dopo l'ultima deludentissima annata che ha visto i bavaresi chiudere al terzo posto in Bundesliga. L'obiettivo, stando a quanto rivela la Bild, è il perno di centrocampo dell'Inter Hakan Çalhanoğlu, reduce da una stagione super con i nerazzurri e legato alla formazione meneghina fino al 2027. Vale la pena far notare che in settimana hanno fatto visita alla sede nerazzurra due intermediari di mercato con molti contatti in Germania come Branchini e Petralito.