Dopo l'esperienza in Premier League, Matteo Darmian è tornato in Italia, pronto a vestire la maglia del Parma. Il terzino però potrebbe lasciare i ducali già a gennaio: l'Inter, infatti, avrebbe già un accordo per un possibile scambio con Alessandro Bastoni, nel caso in cui Conte non fosse soddisfatto delle prestazioni del neo acquisto Lazaro. Lo riporta Il Corriere dello Sport.