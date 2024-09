Italia, Brescianini: "Gattuso è stato fondamentale nella mia crescita"

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della nazionale italiana a Coverciano, Marco Brescianini, ex centrocampista del Milan ora all'Atalanta, ha raccontato quanto è stato importante per la sua crescita Rino Gattuso, che lo ha allenato in rossonero: "E' stato anche lui fondamentale, è stato il primo allenatore a credere in me e a farmi capire cosa volesse dire approcciare nel mondo dei grandi.

L'ho avuto in Primavera al Milan, poi è andato in prima squadra e ha portato 2-3 ragazzi compreso me ad allenarsi con la prima squadra. Quella esperienza mi è servita molto" riporta tuttomercatoweb.com.