Jack Bonaventura, l'highlander del gol: va a segno in Serie A in ogni stagione dal 2011/12

Giacomo Bonaventura ha segnato ieri, nella vittoria per 3-2 della Fiorentina sulla sua ex squadra, l'Atalanta. Il centrocampista detiene un particolare record: è il calciatore in attività della Serie A attuale a segnare per più stagioni consecutivamente, ben 13. Il primo gol della sua carriera nella massima serie l'ha messo a segno nel corso della 32esima giornata del campionato 2011/12, contro il Napoli. Indimenticabili i suoi anni al Milan, che contribuiscono a questo record e sono stati determinanti per far entrare Jack nel cuore dei tifosi rossoneri.