Javi Moreno: "Sarò per sempre grato al Milan. Nessun rimpianto"

Intervenuto ai microfoni di TMW, il doppio ex di Milan e Atletico Madrid Javi Moreno ha parlato della sua esperienza al Milan. Queste le sue parole:

La sua esperienza al Milan è stata abbastanza sfortunata. Che ricordi ha?

“Sfortunata dice? In realtà io sono felice di quell’anno che ho passato. Non ho giocato tanto, ma avevo compagni del livello di Shevchenko, Inzaghi… Io volevo giocare, però ho ottimi ricordi di Milano e di Milanello: sarò per sempre grato al Milan”.

Nessun rimpianto?

“Nessun rimpianto. È andato tutto bene, l’unica cosa è non aver potuto giocare quanto volevo, si sono comportati tutti bene con me, tanto il club quanto i tifosi. Sono contento e felice di aver fatto parte di un grande club come il Milan”.