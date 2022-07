José Mauri: "La mia idea è quella di tornare a giocare in Italia"

MilanNews.it

L’ex centrocampista fra le altre anche del Milan, José Mauri, ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com del fatto che ora è svincolato e che vorrebbe tornare a giocare in Italia. Mauri ha detto: “L’idea è tornare in Europa, meglio se in Italia perché è un campionato che conosco e dove sono cresciuto. Ho parlato con un paio di club tempo fa, ma non sapevano ancora quale categoria avrebbero fatto quest’anno. Serie B? Io prima di tutto voglio tornare ad essere calciatore e sono molto motivato. Mi sento pronto. La Serie B sarebbe un’esperienza da vivere, poi ci sono grandi squadre quest’anno”.