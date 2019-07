Juve-Roma, c'è l'accordo per Higuain. Ma il Pipita per ora è irremovibile

Il futuro di Gonzalo Higuain continua a tenere banco in casa Juventus. L'attaccante argentino è richiesto dalla Roma ma ha più volte espresso il desiderio di restare a Torino per giocarsi le sue carte nella squadra di Maurizio Sarri. I bianconeri, però, sembrano non essere disposti a puntarci: i contatti con i giallorossi sono sempre più frequenti e ci sarebbe l'accordo tra i due club.

La chiamata - Come riporta Tuttosport, anche mister Fonseca si sarebbe mosso in prima persona per convincere il Pipita. Una chiamata che per ora non ha smosso l'ex Napoli e Real, probabilmente ancora scottato dalle difficoltà dell'ultima stagione. Juve e Roma vorrebbero chiudere il prima possibile: l'opzione per Nicolò Zaniolo potrebbe essere inclusa nell'affare.