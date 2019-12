Kakà e il messaggio al Milan: "Grazie e auguri per un futuro grandissimo"

Ricardo Kakà ha voluto fare gli auguri al Milan attraverso un video messaggio inviato a Sky Sport: "Ciao ragazzi, sono qui per fare gli auguri al Milan, che compie 120 anni. Per me è stato veramente un piacere giocare in questo Milan ed è un piacere aver fatto una piccola parte di questa storia meravigliosa. Sono qui per ringraziare il Milan e per fare i miei auguri per i prossimi anni a questa società, a questi giocatori, a questa squadra e a tutti quelli che amano i colori rossoneri. Auguro a tutti di poter godere non solo di una storia meravigliosa, ma anche di un futuro bellissimo e grandissimo. Grazie mille Milan per tutto quello che mi hai dato. Rimarrà sempre nel mio cuore, tanti auguri".