Kaladze: "Mi piace molto il Milan di Pioli, hanno fatto bene a tenere Ibra"

Queste la parole alla Gazzetta dello Sport di Kakha Kaladze, ex giocatore rossonero, sul Milan di Stefano Pioli: "Mi piace molto, hanno fatto bene a tenere Ibra come il grande maestro all’interno del club che sta facendo crescere Leao, Tonali, Saelemekers, Tomori che è molto forte e con Kjaer migliorerà ancora. Spero in due anni di rivedere un Milan a livelli top in Champions League, ma ci vuole pazienza".