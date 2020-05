Kaladze sull'arrivo al Milan: "Prima di prendermi mi hanno seguito per quasi due anni"

Kakhaber Kaladze, ex difensore rossonero, in diretta su Instagram con Carlo Pellegatti, ha parlato così del suo arrivo al Milan: "Il Milan mi ha seguito per diversi anni quando ero alla Dinamo Kiev. Il Milan all'inizio seguiva solo Sheva, la dirigenza rossonera veniva spesso a vederci e poi si sono accorti anche di me. Mi hanno seguito per quasi due anni, seguivano tutte le mie partite in Champions League con la Dinamo. Al Milan ho passato anni bellissimi, ho vinto tutto quello che si poteva vincere. Eravamo una squadra fortissima e avevamo un grande spogliatoio".