Kalulu: "Provo ad essere più professionista possibile, senza pensare al mio ex club ma vincere fa sempre piacere"

Gli ex

Oggi alle 22:24 Gli ex

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa della vittoria della Juventus. Questo un estratto delle sue considerazioni dopo la partita contro il Milan:

Ha un sapore diverso questa vittoria?

"Ha un altro sapore, perchè i tre punti fanno molto bene e l'aspettavamo da tempo. Io provo ad essere più professionista possibili e non pensare alla mia ex squadra. Però fa sempre piacere".

Punti alla nazionale?

"Grazie per i complimenti. L'obiettivo è sempre di puntare in alto e la nazionale è un punto alto. È un mio obiettivo e so che se farò bene alla Juve avrò più possibilità di andare".