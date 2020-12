Un altro ex rossonero per il Karagumruk. Il club turco, dopo aver preso Biglia e Borini, è ad un passo da Andrea Bertolacci. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport. La squadra di Istanbul, attualmente sesta in classifica in campionato, sta facendo man bassa di calciatori che miliatavano nel Milan, tutti presi a parametro zero.