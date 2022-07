Kessie: "Il Barca è una grande squadra, quando ti chiama Xavi..."

MilanNews.it

Dopo l’annuncio ufficiale del club nella giornata di ieri, oggi arrivano le prime parole di Kessie da nuovo giocatore del Barcellona. Queste le dichiarazioni dell’ex Milan riportate da “Sport”: "È una grande opportunità, il Barça è una grande squadra e sono molto felice di essere qui. Quando ti chiama un grande allenatore come Xavi, che è stato un grande giocatore, quando ti chiama uno come lui vedi che tutti i tuoi sforzi sono valsi la pena. Sono un giocatore che lavora duramente e dà tutto in campo per vincere i titoli. Posizione in campo? Xavi saprà qual è la posizione più adatta a me per aiutare la squadra".

Un suo idolo blaugrana: "Il mio idolo è Yaya Toure, ivoriano come me. Ho giocato con lui in Nazionale e voglio avere una carriera come la sua".