Kluivert su Ibra: "E’ un vincente e un leader. Se se la sente, giusto che vada avanti a giocare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Patrick Kluivert ha rilasciato queste parole su Zlatan Ibrahimovic: "Non ci sono storie uguali: se Zlatan se la sente, non vedo perché non dovrebbe continuare. E’ un vincente, un leader, parla con i giovani, è un personaggio e nella storia del calcio ha già dimostrato tanto. All’Ajax è bello giocare per un attaccante, ma ci sono tante storie da valutare e Ibra ha avuto successo dappertutto. Come me ha giocato con Ajax, Milan, Barcellona. Abbiamo qualcosa in comune, sa? Ma lui ha avuto una carriera più lunga. È un professionista esemplare e soprattutto capisce di calcio. Non vedo perché dovrebbe smettere se si sente bene. L’età è solo un numero sui documenti".