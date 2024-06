Kosovare Asllani riparte dall'Inghilterra: ha firmato con il London City Lionesses

Dopo l’addio al Milan, con cui ha giocato nelle ultime due stagioni, per Kosovare Asllani inizia una nuova avventura in Inghilterra con la maglia del London City Lionesses, club di proprietà di quella Michele Kang che già possiede il Washington Spirt in NWSL (la massima lega calcistica femminile statunitense) e il Lione femminile in Francia.

Per la nazionale svedese classe ‘89 si tratterà della seconda esperienza in Inghilterra dopo quella con la maglia del Manchester City nel 2016-17 che si somma a quelle con le maglie di Chicago Red Stars, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Kristianstads e Linkopings (oltre a quella nel nostro paese).

“Sono così entusiasta delle aspirazioni di questa squadra che non vedo l’ora di incontrare le mie nuove compagne di squadra. Abbiamo l’opportunità di scrivere un nuovo capitolo nella storia di questo club e vogliamo trasformare in realtà la visione della presidentessa”, ha spiegato Asllani dopo la firma che la legherà alle londinesi per un anno con opzione di rinnovo.