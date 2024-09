Krunic titolare nella prima di Champions League della Stella Rossa

vedi letture

Terzo giorno della 1^ giornata del maxi-girone di Champions League, alle ore 18:45 si gioca la sfida tra Stella Rossa e Benfica al Mitic di Belgrado. In campo due ex protagonisti della nostra Serie A: c'è l'ex milanista Krunic tra i padroni di casa, Di Maria guida invece i portoghesi, nel cui attacco trova posto anche un nome spesso accostato a club di Serie A come Pavlidis. In panchina Radonjic e Arthur Cabral, a proposito di ex Serie A.

STELLA ROSSA (4-3-3): Glazer; Mimovic, Djiga, Spajic, Seol; Krunic, Elsnik, Silas; Ivanic, Olayinka, Bruno Duarte.

A disposizione: M. Ilic, Gutesa, Kanga, Ndiaye, Dalcio Gomes, Lekovic, Felicio Milson, L. Ilic, Drukusic, Radonjic, Prutsev.

Allenatore: Milojevic.

BENFICA (4-4-2): Trubin; Bah, Otamendi, A. Silva, Carreras; Di Maria, Kokcu, Florentino Luis, Akturkoglu; Rollheiser, Pavlidis.

A disposizione: Samuel Soares, André Gomes, Amdouni, Aursnes, Cabral, Barreiro, Schjelderup, Prestianni, Kabore, Beste, Tomas Araujo, A. Bajrami.

Allenatore: Lage.

Il programma completo della prima giornata

Martedì 17 settembre

Juventus - PSV Eindhoven 3-1

Young Boys - Aston Villa 1-3

Bayern Monaco - Dinamo Zagabria 9-2

Milan - Liverpool 1-3

Real Madrid - Stoccarda 3-1

Sporting CP - Lilla 2-0

Mercoledì 18 settembre

Sparta Praga - Salisburgo 3-0

Bologna - Shakhtar 0-0

Celtic - Slovan Bratislava 5-1

Bruges - Borussia Dortmund 0-3

Manchester City - Inter 0-0

PSG - Girona 1-0

Giovedì 19 settembre

18.45 Feyenoord - Bayer Leverkusen

18.45 Stella Rossa - Benfica

21 Atalanta - Arsenal

21 Atletico Madrid - Lipsia

21 Brest - Sturm Graz

21 Monaco - Barcellona

Classifica

Bayern Monaco 3 punti (differenza reti +7)

Celtic 3 (+4)

Aston Villa 3 (+3)

Sparta Praga 3 (+3)

Juventus 3 (+2)

Liverpool 3 (+2)

Sporting CP 3 (+2)

Real Madrid 3 (+2)

Borussia Dortmund 3 (+2)

PSG 3 (+1)

Manchester City 1

Bologna 1

Inter 1

Shakhtar 1

Arsenal 0

Monaco 0

Brest 0

Sturm Graz 0

Leverkusen 0

Slovan Bratislava 0

Atalanta 0

Feyenoord 0

Barcellona 0

Atletico Madrid 0

Benfica 0

Stella Rossa 0

Lipsia 0

Girona 0 (-1)

Stoccarda 0 (-2)

PSV Eindhoven 0 (-2)

Milan 0 (-2)

Lilla 0 (-2)

Club Brugge 0 (-3)

Salisburgo 0 (-3)

Young Boys 0 (-3)

Dinamo Zagabria 0 (-7)