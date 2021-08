Kucka verso il Watford, F. Galli: "Giocatore di livello, sarà un grande acquisto"

Juraj Kucka è pronto a trasferirsi al Watford. Il centrocampista ex Milan lascerà il Parma e secondo Filippo Galli, direttore dell'area metodologica degli emiliani, sarà un grande acquisto per il club della famiglia Pozzo, come confermato dalle sue dichiarazioni rilasciate watfordbserver.co : "Kucka è un giocatore di livello top che fa sentire la sua presenza in campo, sia in avanti che indietro. Sa quando entrare in aree pericolose senza palla. Ha personalità, temperamento e una buona tecnica. È un grande acquisto per il Watford".