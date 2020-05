Kutuzov: "Il trasferimento dal Bate al Milan è avvenuto all’intervallo della partita in Coppa Uefa tra le due squadre"

Intervenuto in diretta su Instagram con "Sottoporta", Vitali Kutuzov, ex attaccante del Milan, ha raccontato: "Il trasferimento dal Bate al Milan è avvenuto all’intervallo della partita in Coppa Uefa tra le due squadre in pratica, con i presidenti che si erano messi d’accordo. Il primo impatto vedendo tutti quei campioni al Milan è stato scioccante. Parlavo poco italiano e avevo chiesto a un responsabile del Milan se mi aiutava a sistemare il mio computer, ingombrante e con la tastiera russa. Non era bravo e mi ha detto di andare da Maldini, che se ne intendeva. Io avevo paura e ho pensato che mi mandava a quel paese ma invece, con pazienza, ha trovato poi il tempo per sistemare il mio computer".