L'Al-Nassr fa sul serio per Pioli: ecco quanto risparmierebbe il Milan

Nel corso dell'ultima estate, l'ex allenatore rossonero Stefano Pioli era stato a un passo dal firmare con l'Al-Ittihad, squadra del campionato saudita le cui stelle più rappresentative sono Benzema e Kanté. Tutto era saltato all'improvviso: alcuni dicono per un veto posto dallo stesso ex attaccante del Real Madrid che aveva spinto per Laurent Blanc, poi diventato allenatore del club, altri perché Pioli non aveva visto soddisfatte alcune garanzie amministrative e per la famiglia.

Queste stesse garanzie sono quelle che servono all'Al-Nassr adesso per convincere il tecnico di Parma. La squadra di Cristiano Ronaldo è ai ferri corti con il tecnico Castro, incapace di contrastare l'Al-Hilal, e per rimpiazzarlo il Ceo ex Roma Guido Fienga sta spingendo per Pioli. Per l'ex Milan non sarebbe un problema trasferirsi in Arabia, dove riceverebbe uno stipendio faraonico, ma come detto devono essere rispettate alcune sue condizioni. Da via Aldo Rossi osservano interessati: se Pioli dovesse firmare, il Milan risparmierebbe 4 milioni netti, quelli dovuti a Pioli nell'ultimo anno di contratto. Lo riporta oggi Tuttosport.