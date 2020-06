L'Equipe - Il PSG ha scaricato Thiago Silva: niente rinnovo. Milan ed Everton alla finestra

Notizia importantissima dalla Francia: secondo quanto riporta L'Equipe sul proprio sito online, il Paris Saint-Germain in queste ore avrebbe comunicato a Thiago Silva la volontà di non rinnovare il suo contratto in scadenza a fine stagione. Il capitano dei parigini, nella capitale francese dal 2012, dovrà trovarsi dunque una nuova sistemazione a partire dal 2020-2021. Due le piste più calde, almeno per il momento, per il difensore classe '84: Milan ed Everton.