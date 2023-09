L'eroe di Cagliari-Milan Strasser condivide il suo gol e motiva i rossoneri: "Partita non importante, di più. Forza Milan"

Rodney Strasser, l'eroe di Cagliari-Milan del 2011, ha condiviso su instagram il suo gol, di grande importanza per la conquista del 18esimo Scudetto della storia rossonera. L'ex Milan ha anche colto l'occasione per motivare i calciatori rossoneri che saranno in campo stasera: "La partita di oggi non è importante, è molto importante. Forza Milan".