L'ex Emanuele Pischetola in visita alla sede del LPS Bihorul

I giovani calciatori del LPS Bihorul hanno avuto una piacevole sorpresa nell'ultima settimana, hanno infatti ricevuto la visita di Emanuele Pischetola, ex membro, per 28 anni, dello staff tattico del Milan. Pischetola ha visitato Oradea su invito di Lucian Stance, vice direttore del LPS Bihorul. Al Bihor School School Sports Club, l'ex rossonero ha tenuto diverse sessioni di formazione per due giorni con i gruppi junior nati nel 2007, 2009, 2010 e 2011. Durante l'allenamento dimostrativo, l'allenatore ha presentato i metodi di allenamento utilizzati da lui ai tempi dell'AC Milan. Con i suoi metodi ha formato dei giovani calciatori del calibro di Donarumma, Locatelli, Calabria, Petagna, Cristante e Cutrone. Chissà che l’ex rossonero non possa consigliare alla nuova società qualche giovane talento.