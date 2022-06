L'ex Milan Kucka torna in patria dopo 13 anni: ufficiale la firma con lo Slovan Bratislava

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ritorno in patria per Juraj Kucka ('87), a distanza di 13 anni dal momento in cui lasciò la Slovacchia per giocarsi le sue carte altrove (la prima tappa fuori dal paese fu lo Sparta Praga). Ufficiale la sua firma a costo zero con lo Slovan Bratislava su un contratto biennale, al termine del precedente accordo con il Parma in scadenza il prossimo 30 giugno.