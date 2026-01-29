L'ex Milan Strand Larsen conteso tra Leeds e Crystal Palace
Al Milan è stato una sorta di meteora, collezionando 30 presenze, 5 gol ed un assist in una sola stagione. Tempo però di allontanari dalla Milano rossonera che Jorgen Strand Larsen è sbocciato in Spagna, con la maglia del Celta Vigo, diventando un vero e proprio idolo dei tifosi galiziani.
La definitiva consacrazione dell'attaccante norvegese è però arrivata in Premier League, con la maglia del Wolverhampton, prossimo a cederlo per una cifra record di 40 milioni di euro. Stando ai colleghi di Sky Sport UK, infatti, i Wolves sembrerebbero propensi ad accettare la richiesta del Crystal Palace, spintosi a questa cifra a differenza del Leeds United, forte anche della possibilità di poter cedere Jean-Philipe Mateta.
