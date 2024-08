L'ex milanista Bakayoko potrebbe tornare in Italia. Il francese è un'opzione per l'Empoli

Svincolato dopo l'esperienza al Lorient, Tiemoué Bakayoko potrebbe fare ritorno in Italia. Secondo quanto riporta <i>La Gazzetta dello Sport</i> il centrocampista francese è finito nel mirino dell'Empoli. I toscani potrebbero perdere Jacopo Fazzini nel caso arrivasse un'offerta da almeno 10 milioni di euro. Per questo motivo il club prova già a cautelarsi con degli eventuali sostituti, tra cui l'ex milanista.

30 anni, Bakayoko ha indossato la maglia del Milan in 63 occasioni, divise in due parentesi. Con i rossoneri, se pur da comprimario, ha vinto anche la Serie A 2021/22. In Italia ha vestito anche la maglia del Napoli, chiamato da Rino Gattuso che lo ha apprezzato nella sua prima esperienza in rossonero.