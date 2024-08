L'ex rossonero Schenetti riparte dalla Pro Vercelli

Oggi alle 18:20

Terminerà, di fatto, senza mai iniziare l'avventura di Andrea Schenetti al Taranto. Il trequartista classe 1991, ufficializzato come nuovo rinforzo per il club ionico lo scorso 29 luglio, nelle prossime ore dara il via ad una nuova esperienza.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il giocatore che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Foggia in 72 occasioni, con anche 8 gol all'attivo, è ad un passo dall'accordo con la Pro Vercelli. Pronto per lui un accordo biennale.

Schenetti (33) nel corso della sua carriera ha indossato anche le maglie di Virtus Entella, Cittadella, Como, Sorrento, Sudtirol, Prato e Lucchese dopo aver terminato il proprio percorso nel settore giovanile del Milan.