La Fiorentina saluta Bonaventura dopo quattro anni

Dopo quattro anni Giacomo Bonaventura saluta la Fiorentina. L'ex giocatore del Milan, che in quattro stagioni con i Viola ha collezionato 162 presenze con 22 gol e 22 assist, non ha trovato un accordo per il rinnovo con la squadra toscana e oggi vive dunque il suo ultimo giocatore del club gigliato. Bonaventura era giunto a Firenze dopo sei stagioni al Milan e con la Viola ha giocato tre finali: due europee in Conference League e una di Coppa Italia.

Oggi la Fiorentina ha salutato Bonaventura così sui social: "Grazie Jack. Rimarrai per sempre parte della storia viola! In bocca al lupo per la tua prossima avventura!". Ora per il centrocampista marchigiano si aprono le porte del mercato con diverse squadre di Serie A interessate: tra le altre Bologna, Monza e Como.