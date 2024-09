La Gazzetta è sicura: Kalulu migliore in campo contro il Napoli

vedi letture

Ci ha messo pochissimo Pierre Kalulu a entrare nelle grazie di Thiago Motta e dei tifosi della Juventus. L'ex difensore rossonero ha giocato ieri contro il Napoli la sua terza gara consecutiva da titolare con i bianconeri e anche in una prestazione insipida della sua squadra, il francese classe 2000 si è messo in mostra ed è risultato essere tra i migliori in campo. Per la Gazzetta dello Sport addirittura è stato l'assoluto giocatore del match e si è meritato un 7 in pagella.

Il giudizio su Pierre Kalulu della Gazzetta dello Sport: "Fateci capire, il Milan ha ceduto Pierre Kalulu per Emerson Royal? E' corretto? Kalulu alla Juve sembra Ruben Dias, Emerson Royal al Milan è Emerson Royal".