La prima volta di Montella e Ancelotti

Non c’è traccia di precedenti scontri diretti in campionato fra gli attuali tecnici di Fiorentina, Vincenzo Montella, e Napoli, Carlo Ancelotti.

Così, nonostante i due mettano assieme 723 caps in Serie A, quella di sabato al Franchi sarà in un certo senso una prima volta.

Il mister dei gigliati ha sfidato il Napoli in 12 incontri di A, guidando il Catania, la Fiorentina, la Sampdoria e il Milan. Quello che emerge è un bilancio in negativo. Anzi, negli ultimi 6 scontri Montella ha rimediato soltanto sconfitte: 2 indossando la tuta viola, 1 con quella blucerchiata, infine, 3 con quella rossonera.

Così il più recente successo è quello alla 29esima giornata del 2013-2014, 1-0 quando guidava proprio i toscani.

Sono 22, invece, gli incroci in campionato fra Ancelotti e la Fiorentina, sedendo sulle panchine di Parma, Juventus, Milan e Napoli. I numeri sorridono al tecnico oggi in Campania. Anzi, dal girone di ritorno del 2005-2006 ha in corso una serie positiva arrivata a 5 vittorie e 4 segni X, con 11 gol fatti e 4 reti incassate.

Chiudiamo ricordando i numeri di Montella e Ancelotti in Serie A alla vigilia della stagione 2019/2020.

Montella: 5 società allenate, 250 gare, 106 vittorie (42,4%), 62 pareggi, 82 sconfitte, 168 match a punti (67,2%).

Ancelotti: 4 società allenate, 473 gare, 270 vittorie (57,1%), 119 pareggi, 84 sconfitte, 389 match a punti (82,2%).