Lazio, Musacchio si presenta: "Opportunità importante per me, non potevo dire di no a un club così"

Durante la sua presentazione come nuovo giocatore della Lazio, Mateo Musacchio ha dichiarato in conferenza stampa: "Per me è un'opportunità importantissima - riporta tuttomercatoweb.com -. Sono molto felice di essere qui. Fisicamente mi sento bene, arrivo alla Lazio con tanta voglia e fame. Quando mi ha chiamato il procuratore e mi ha detto che c'era la possibilità di venire qui, in due minuti ho parlato con la famiglia e preso la decisione. Non potevo dire di no a un club così. Sono in una squadra fortissima. Il campionato è duro, ma sicuramente possiamo fare qualcosa di bello, ovviamente pensando partita dopo partita".