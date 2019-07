Lecce, Gabriel: "Avevo le idee chiare su questo progetto"

Oltre a Luca Rossettini, anche il portiere brasiliano Gabriel è stato presentato questo pomeriggio come nuovo acquisto del Lecce: “Sono arrivato al Milan senza aver mai giocato con continuità prima. In Serie B ho imparato tanto, sono cresciuto e arrivo nel miglior momento della mia carriera. Cercherò di fare sempre meglio, è una grande opportunità. Lo scorso anno qui facemmo 0-0, in casa abbiamo perso: si vedeva la grande voglia che aveva la squadra giallorossa di dominare. Mi fa piacere poter partecipare in questo momento e poter vedere da vicino questa organizzazione. Allenatori? Difficile nominare chi mi ha dato di più, da tutti ho preso qualcosa”.