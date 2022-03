Lecce, Gabriel e Bleve out: contro il Brescia pronto Plizzari

Fonte: tuttomercatoweb.com

È emergenza totale in casa Lecce sul fronte portieri in vista del big match contro il Brescia. Dopo lo stop di Gabriel, il club salentino ha registrato questa mattina anche un problema fisico a Marco Bleve che è stato costretto ad abbandonare anzitempo la seduta a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. Chi andrà dunque in porta contro la formazione di Filippo Inzaghi? Andando ad esclusione, essendo l'ultimo portiere della prima squadra rimasto, toccherà a Alessandro Plizzari nonostante non sia in perfette condizioni fisiche.