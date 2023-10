Lehmann su Maignan: "E' forte, il Milan è sicuramente in buone mani"

In merito alla sfida a distanza di questa sera tra i portieri Kobel e Maignan in B.Dortmund-Milan, Jens Lehmann, che in carriera ha giocato sia nella squadra rossonera che in quella tedesca, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Maignan è forte ma lo voglio vedere dal vivo per capire se possa essere uno dei migliori cinque al mondo. Il Milan è sicuramente in buone mani ma è difficile fare un paragone con altri portieri. Kobel è bravo ma è a Dortmund da due stagioni, ha 25 anni. E un portiere a 25 anni è ancora giovane".