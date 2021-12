Leonardo: "Ibra si è proposto come ds del PSG? Il silenzio è la risposta migliore"

In un passaggio del suo nuovo libro autobiografico, Zlatan Ibrahimovic ha raccontato: "Estate 2021. È vero, mi sono offerto al PSG, ma non come calciatore. Come direttore sportivo. Ho chiamato Nasser Al-Khelaifi, il presidente, e gli ho proposto: 'Se non rinnovo il contratto con il Milan, verrò al PSG e ripristinerò l'ordine nella tua squadra'. Nasser ha riso, ma non ha detto di no". Leonardo, attuale dirigente del club parigino, ha risposto così allo svedese in un'intervista a Europa1: "Come commento le frasi di Ibra? Dico che è fastidioso, ma questo non cambia nulla. Ho 52 anni, posso leggere e capire le intenzioni di Zlatan. Lo conosco bene e non sono il tipo che va dalla stampa a rispondergli. Non voglio rispondergli. Si è proposto come direttore sportivo del PSG? Il silenzio è la risposta migliore" riporta corrieredellosport.it.