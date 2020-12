Lione, Paquetà: "Ho imparato molto al Milan, ma qui l'energia è diversa"

Lucas Paquetà, ieri autore del suo primo gol con la maglia del Lione, nella vittoria contro il Nantes (3-0) in Ligue 1, ha parlato così del suo presente e futuro in conferenza stampa: "Ho imparato molto al Milan, ma qui l'energia è diversa. Sono stato accolto molto bene. L'allenatore mi ha chiesto di fare quello che sapevo fare. Per il momento sta funzionando tutto alla grande e sono felice. Devo aggiungere che è molto facile giocare con Houssem Aouar. Speriamo ancora di migliorare il nostro feeling, ma è già a buon punto".