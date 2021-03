Locatelli: "Al Milan mi dissero che non ero più importante per loro, tornai a casa piangendo"

Nel corso della intervista ai canali ufficiali, Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, ha analizzato il momento in cui ha lasciato il Milan, una svolta importante per la sua carriera: "L'attimo in cui mi hanno detto che non facevo più parte del progetto è stato devastante. Su una panchina di Milanello i dirigenti mi dissero che non ero più importante per loro, è stato veramente devastante. Ho fatto il tragitto in macchina piangendo. Andai dalla mia ragazza e piangemmo insieme, poi chiamammo i miei genitori. Fu devastante ma mi ha aiutato, perché in fin dei conti anche io avevo bisogno di cambiare”.