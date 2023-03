Locatelli: "Il momento in cui sono andato via dal Milan è stata una bella botta perché non me lo sarei aspettato"

MilanNews.it

Il giocatore della Juventus Manuel Locatelli è stato ospite del canale Twitch bianconero:

Sulle difficoltà in carriera: “Il momento in cui sono andato via dal Milan è stata una bella botta perché non me lo sarei aspettato. Ero giovane, è stata una bella mazzata. A Sassuolo mi sono rimboccato le maniche e lì ho conosciuto una famiglia fantastica. De Zerbi mi ha esaltato come uomo e calciatore. Nelle difficoltà fai un passo indietro ma poi fai un passo doppio”.