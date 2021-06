Locatelli sull'Europeo: "Guardavo queste competizioni all'oratorio: è un sogno"

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista della nazionale e ex rossonero Manuel Locatelli ha parlato dell'emozione di giocare gli Europei. Queste le sue parole: "Essere qui è un'emozione, è una cosa che sognavo da bambino. Non so che formazione sceglierà il mister ma cercheremo di farci trovare pronti. C'è responsabilità, vai in campo per gli italiani, è una responsabilità che tutti vorrebbero prendersi. E' un orgoglio. Rappresentare l'Italia è una cosa da raccontare ai figli. Guardavo queste competizioni all'oratorio sul maxi schermo. So quanto sarebbe bello giocare, daremo tutto per l'Italia".