Lodetti: "Milan, non avrei mai dato via Cutrone"

Giovanni Lodetti, ex giocatore del Milan, ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, del mercato rossonero.

Sulla partenza di Cutrone

"E' un ragazzo valido e giovane. Sta facendo bene, anche se ha avuto qualche momento di forma non perfetta. Io non l'avrei mai dato via".

Su Suso

"Lui trequartista? Se gioca bene nel suo ruolo, io non lo provo in un altro. Lo sappiamo, ha un buon rendimento in una certa posizione. Se l'allenatore non lo vede lì, allora deve trovare altre soluzioni".

Su Giampaolo

"Spero che faccia bene e che sia all'altezza. Ha dimostrato di avere grandi qualità. Non ha avuto grandi squadre, ma se mai si incomincia..."