A due giorni dal derby, l'ex rossonero Marco Simone ha dichiarato a SkySport24:

Sul fatto di non aver mai segnato all'Inter: "Non ha mai segnato in un derby, ma in compenso segnavo spesso alla Juventus".

Su Lukaku e Lautaro: "Io e Weah assomigliavamo tanto a loro due. Lautaro sfrutta gli spazi che crea Lukaku, proprio come facevamo io e George".