Conclusa l'esperienza in Thailandia dopo aver sfiorato il Milan sulla panchina della squadra B poi mai nata, Marco Simone riparte dal Marocco. L'ex rossonero, infatti, è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Chabab Mohammedia, squadre che milita in terza divisione marocchina e che ha tesserato in passato anche Rivaldo.