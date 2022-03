Maccarone: "L'Empoli andrà a San Siro spensierato, non sono queste le partite che deve vincere"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Intervenuto a SkySport24, Massimo Maccarone, doppio ex di Milan ed Empoli, ha parlato così della sfida tra rossoneri e toscani: "I valori tra Milan ed Empoli sono completamente diversi. L'Empoli andrà a San Siro spensierato, non sono queste le partite che deve vincere, ma sono altre. Tutto quello che viene è un guadagno per i toscani".